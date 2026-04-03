استرداد 9 آلاف فدان.. إزالة 762 حالة استيلاء على أراضي الدولة فى أسوان

كتب : إيهاب عمران

01:56 م 03/04/2026
    إزالة التعديات على أراضى الدولة
    ازالة التعديات على أملاك الدولة
    لودر يزيل التعديات
    إزالة تعديات على أراضي زراعية

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، نتائج جهود إزالة التعديات على أراضى الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 28 سواء خارج المنظومة ، أو حالات التعدى خارج المستهدف، وكذا حالات التعدى التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.


وشهدت جهود هذه المرحلة إزالة 762 حالة تعدى داخل وخارج المنظومة الإلكترونية، وأيضاً خارج المستهدف منها 492 حالة تعدى متنوعة بمساحة وصلت إلى 233 ألف و 518 م2 ، فضلاً عن إزالة 270 حالة أخرى على مساحة 8926 فدان، وذلك بإشراف ومتابعة من اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه يتم تنفيذ موجات إزالة التعديات وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، وبالتنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية.

وأوضح المحافظ بأن الهدف من إزالة التعديات تأكيد سيادة القانون من خلال التصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي على أراضى الدولة، وعدم السماح بفرض الأمر الواقع خارج الأطر القانونية، واستعادة الأراضى المتعدى عليها سواء كانت زراعية أو أملاك دولة بما يضمن حماية الموارد العامة ومنع إهدارها أو استغلالها بشكل غير مشروع أو غير قانونى، وكذا الحد من ظاهرة البناء المخالف على الأراضي الزراعية، وصونها باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي القومى، فضلاً عن التأكيد على المسئولين بالمحليات، والمختصين بالجهات المعنية بحسن التعامل مع جميع المواطنين، وإحترام الجميع بما فيهم أى مواطنين مخالفين.

محافظ أسوان إزالة التعديات الموجة 28

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
أخبار و تقارير

إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
رياضة محلية

نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟
اقتصاد

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟

على غرار مصر.. باكستان تأمر بإغلاق المحال التجارية بحلول الـ9 مساءً
شئون عربية و دولية

على غرار مصر.. باكستان تأمر بإغلاق المحال التجارية بحلول الـ9 مساءً
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين

