والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، نتائج جهود إزالة التعديات على أراضى الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 28 سواء خارج المنظومة ، أو حالات التعدى خارج المستهدف، وكذا حالات التعدى التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.



وشهدت جهود هذه المرحلة إزالة 762 حالة تعدى داخل وخارج المنظومة الإلكترونية، وأيضاً خارج المستهدف منها 492 حالة تعدى متنوعة بمساحة وصلت إلى 233 ألف و 518 م2 ، فضلاً عن إزالة 270 حالة أخرى على مساحة 8926 فدان، وذلك بإشراف ومتابعة من اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه يتم تنفيذ موجات إزالة التعديات وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، وبالتنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية.

وأوضح المحافظ بأن الهدف من إزالة التعديات تأكيد سيادة القانون من خلال التصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي على أراضى الدولة، وعدم السماح بفرض الأمر الواقع خارج الأطر القانونية، واستعادة الأراضى المتعدى عليها سواء كانت زراعية أو أملاك دولة بما يضمن حماية الموارد العامة ومنع إهدارها أو استغلالها بشكل غير مشروع أو غير قانونى، وكذا الحد من ظاهرة البناء المخالف على الأراضي الزراعية، وصونها باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي القومى، فضلاً عن التأكيد على المسئولين بالمحليات، والمختصين بالجهات المعنية بحسن التعامل مع جميع المواطنين، وإحترام الجميع بما فيهم أى مواطنين مخالفين.