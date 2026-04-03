انطلقت فعاليات مؤتمر دسوق للصدر، اليوم الجمعة، في نسخته التاسعة بقاعة الشباب والرياضة بمدينة كفر الشيخ، لعرض أحدث طرق تشخيص الأمراض الصدرية، وكيفية وضع العلاج المناسب لمواجهتها وفق كل حالة مصابة بأمراض الصدر.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، والدكتور محمد العدولي، مدير عام الطب العلاجي والمستشفيات بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.

وبحضور أساتذة الأمراض الصدرية في مختلف الجامعات المصرية أبرزهم الدكتور مجدي أبو ريان - جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد النادي - جامعة القاهرة، والدكتور أحمد يوسف - جامعة الإسكندرية، والدكتور فوزي عمر، والدكتور أحمد الدسوقي - جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشيخ - جامعة كفر الشيخ.

يترأس المؤتمر الدكتور محمد كمال وهدان، استشاري أمراض الصدر، ومدير مستشفى صدر دسوق، فيما تضم اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور أيمن أبوالخير، والدكتور عماد حمدي، سكرتيرا المؤتمر، بينما تضم اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدكتور إبراهيم هيكل.

وأكد رئيس المؤتمر الدكتور محمد كمال وهدان، استشاري الأمراض الصدرية أن المؤتمر سوف يتناول أكثر من 20 محاضرة طبية عن أمراض حساسية الصدر، والالتهاب الرئوي، والانسداد التنفسي، والكحة المزمنة للاطفال، ومناظير الصدر، والتدخين الالكتروني، والتليف الرئوي.

وأوضح أنه سوف يجرى عرض العينات لمرضى التليف الرئوي، وكيفية التغذية الصحية السليمة لمرضى الجهاز التنفسي، مع عرض الجديد في علاج حالات الدرن الرئوي، ومناظير الرئة، وكيفية استخدام المضادات الحيوية في حالات الالتهاب الرئوي، والتدخين الألكتروني.

وكشف الدكتور أيمن أبوالخير، عضو اللجنة المنظمة عن المحاضرات التي يتناولها المؤتمر سوف يلقيها أساتذة الأمراض الصدرية على مستوى الجامعات المصرية في مقدمتهم جامعات القاهرة، والأسكندرية، وكفر الشيخ.

وقال إن المؤتمر سوف يناقش أحدث طرق علاج الأمراض الصدرية الشائعة وفق كل حالة مرضية يجري تشخيصها بالشكل الأمثل حتى يجرى التعامل معها لبدء مرحلة العلاج وذلك من أجل الوقاية من تلك الأمراض.