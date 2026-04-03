أُصيب 9 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، بالقرب من دخلة الطريق الدولي العلمين، اتجاه القاهرة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة ميكروباص، مما أدى إلى ارتطامها بالرصيف.

أسماء المصابين

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة أمل رمضان محمد، 22 عام، مقيمة مدينة السادات، باشتباه كسر بالكتف الأيمن، حمودة إسماعيل أحمد، 40 عام، مقيم أبو المطامير، بكدمات شديدة بالرأس، خميس محمد أحمد، 35 عام، مقيم كفر الدوار، بجرح قطعي باليد اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم، محمد السيد عبد الله، 35 عام، مقيم أبو المطامير، بكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيب كل من: إبراهيم محمد دراز، 40 عام، مقيم النوبارية، بكدمة بالظهر، منصور خالد فتح الله، 15 عام، بكدمة بالظهر والرقبة، حمادة رجب عيسى، 25 عام، مقيم الفيوم، بكدمات بالوجه، أحمد سامي رزق، 20 عام، مقيم مركز بدر، باشتباه كسر بالعمود الفقري، عدي أحمد سامي، عامان، مقيم مركز بدر، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

نُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.