اندلع حريق، منذ قليل، في مزرعة نخيل وزراعات متنوعة بقرية أم الصغير التابعة لقرى القصر بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي بسبب قرب موقع النيران من المنازل.

إخطار أمني وتحرك عاجل

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل مزرعة بمركز الداخلة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للتعامل مع النيران ومنع امتدادها.

تفاصيل الحريق

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب في مزرعة نخيل وزراعات متنوعة على مساحة تقدر بنحو فدان واحد تقريبًا، بجوار منازل قرية أم الصغير، التابعة لقرى القصر بمركز الداخلة.

الدفع بسيارات الإطفاء

جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق والسيطرة عليه، فيما تعمل قوات الحماية المدنية على محاصرة النيران ومنع وصولها إلى الكتلة السكنية القريبة.

تحقيقات النيابة

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالحريق، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع انتداب الأدلة الجنائية لتحديد ملابسات اندلاع الحريق وأسبابه.