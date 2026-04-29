إعلان

مصرع طالب صيدلة وإصابة آخر في حادث مروع بالفيوم

كتب : حسين فتحي

01:10 م 29/04/2026

جثة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد طريق "العدوة - سيلا" الزراعي بمحافظة الفيوم، حادث تصادم مروع، أسفر عن مصرع طالب بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة جامعة الفيوم، وإصابة شخص آخر بجروح متفرقة، وذلك نتيجة وقوع تصادم بين دراجة نارية و"تروسيكل".
كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي الواصل بين قريتي العدوة وسيلا بمركز الفيوم.
جرى الدفع بسيارتى إسعاف تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان مدير مرفق إسعاف الفيوم لنقل جثة الطالب لمشرحة مستشفى الفيوم العام، ونقل المصاب الآخر إلى مستشفى جامعة الفيوم لتلقى العلاج.

وكشفت المعاينة الأولية التى أجراها العقيد وائل عبد الحى وكيل إدارة مرور الفيوم، أن الحادث وقع نتيجة تصادم قوى بين دراجة نارية كان يستقلها الطالب "عبد الرحمن . ن. م" (المقيد بالفرقة الثانية صيدلة) بجامعة الفيوم، ومركبة "تروسيكل"، مما أدى إلى وفاة الطالب في الحال متأثرًا بإصاباته الخطيرة، فيما أصيب مرافقه بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، وأخطرت نيابة مركز الفيوم والتى تتولى التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

زووم

حوادث وقضايا

أخبار المحافظات

حوادث وقضايا

علاقات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

