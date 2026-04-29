شهد طريق "العدوة - سيلا" الزراعي بمحافظة الفيوم، حادث تصادم مروع، أسفر عن مصرع طالب بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة جامعة الفيوم، وإصابة شخص آخر بجروح متفرقة، وذلك نتيجة وقوع تصادم بين دراجة نارية و"تروسيكل".

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي الواصل بين قريتي العدوة وسيلا بمركز الفيوم.

جرى الدفع بسيارتى إسعاف تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان مدير مرفق إسعاف الفيوم لنقل جثة الطالب لمشرحة مستشفى الفيوم العام، ونقل المصاب الآخر إلى مستشفى جامعة الفيوم لتلقى العلاج.

وكشفت المعاينة الأولية التى أجراها العقيد وائل عبد الحى وكيل إدارة مرور الفيوم، أن الحادث وقع نتيجة تصادم قوى بين دراجة نارية كان يستقلها الطالب "عبد الرحمن . ن. م" (المقيد بالفرقة الثانية صيدلة) بجامعة الفيوم، ومركبة "تروسيكل"، مما أدى إلى وفاة الطالب في الحال متأثرًا بإصاباته الخطيرة، فيما أصيب مرافقه بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، وأخطرت نيابة مركز الفيوم والتى تتولى التحقيق.