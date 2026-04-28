سيطرت قوات الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، على حريق نشب داخل إحدى المدارس الدولية بمنطقة أبيس شرقي الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات.

بلاغ بنشوب حريق في الإسكندرية

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بمدرسة بالقرب من كوبري أبيس اتجاه العوايد بدائرة القسم.

وانتقل ضباط الشرطة وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وكشفت المعاينة الأولية نشوب حريق بمدرسة دولية بالمنطقة المشار إليه.

ماس كهربائي سبب الحريق

وكشفت المعاينة الأولية حدوث ماس كهربائي بجهاز تكييف تسبب في احتراق الاستقبال بالمدرسة وتصاعد ألسنة النيران والأدخنة، فيما جرى إخماد النيران والسيطرة على الحريق دون إصابات.

حُرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.