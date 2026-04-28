بالتفاصيل.. إجراءات حكومية لضبط الأسواق وتأمين السلع الأساسية

كتب : أحمد العش

06:38 م 28/04/2026

الدكتور حسين عيسى

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين، فضلًا عن تأمين مستلزمات الإنتاج اللازمة لدعم مختلف القطاعات الصناعية، مع الوقوف على مدى انتظام سلاسل الإمداد واستقرارها في ظل تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في بداية الاجتماع، أن هذا الاجتماع يأتي في سياق حرص الحكومة على متابعة تنفيذ الإجراءات المطلوبة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، وضمان استدامة توفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة، بما يسهم في تعزيز معدلات الإنتاج والحفاظ على استقرار الأسواق، فضلا عن الاطمئنان على موقف توفير الموارد الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات العمليات الانتاجية المختلفة.

وبحسب بيان، أوضح "عيسى" أن مخرجات هذا الاجتماع يتم عرضها بشكل منتظم على لجنة الأزمات، وذلك بهدف التقييم المستمر لموقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات.

أبرز تصريحات متحدث الحكومة اليوم

أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول جهود التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن توفير احتياطيات آمنة وكافية من السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن الدولة تمتلك بالفعل أرصدة مطمئنة من هذه السلع تكفي لعدة أشهر، رغم استمرار التحديات الناتجة عن الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

وأضاف متحدث الحكومة، أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تشديد وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق، لضمان ضبط حركة السلع، ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، بما يحقق حماية المستهلك ويعزز من استقرار الأسواق.

ويذكر أن الاجتماع جاء بحضور كل من: الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

