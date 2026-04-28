أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتب : ميريت نادي

10:15 ص 28/04/2026

أسعار الخضروات والفاكهة

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28-4-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7.5 و27.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 و7 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 3 و10 جينهات.

الكوسة تتراوح بين 6 جنيهات و16 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 17 و25 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 13 و23 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات و17 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هاني قتل زوجته واتصل بالإسعاف: "ألحقوني.. الحيطة وقعت عليها"
حوادث وقضايا

هاني قتل زوجته واتصل بالإسعاف: "ألحقوني.. الحيطة وقعت عليها"
مزيج مثالي لصحة القلب.. 3 تركيبات غذائية مفيدة
نصائح طبية

مزيج مثالي لصحة القلب.. 3 تركيبات غذائية مفيدة

خطوات لتنظيف التكييف وتقليل استهلاك الكهرباء.. احذر هذا الخطأ الشائع
أخبار مصر

خطوات لتنظيف التكييف وتقليل استهلاك الكهرباء.. احذر هذا الخطأ الشائع
سي إن إن: ترامب يتجه لرفض المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب
شئون عربية و دولية

سي إن إن: ترامب يتجه لرفض المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
أخبار البنوك

قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سي إن إن: ترامب يتجه لرفض المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب
ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة