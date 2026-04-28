الرئيس التونسي يقيل وزيرة الصناعة من منصبها

كتب : د ب أ

10:11 ص 28/04/2026

الرئيس التونسي قيس سعيد

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، فجر اليوم الثلاثاء، قرارا بإقالة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت، من منصبها.

وأقيلت الثابت من مهامها بعد أكثر من عامين من توليها المنصب منذ يناير 2024، وكلف الرئيس سعيد وزير التجهيز والإسكان صلاح الدين الزواري بتسيير شؤون الوزارة بصفة مؤقتة.

ويتمتع الرئيس التونسي بصلاحيات واسعة في الدستور الجديد الذي وضعه عبر استفتاء شعبي في 2022 بعد أشهر من إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد، يوم 25 يوليو 2021.

وبحسب المعهد الوطني للإحصاء تعاني تونس من عجز في الميزان الطاقي يقدر بأكثر من مليار دولار أمريكي في الربع من الأول من العام الجاري، في ظل اضطراب إمدادات النفط وارتفاع الأسعار تحت وطأة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

