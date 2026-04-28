أكد اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن التطور التكنولوجي في المواد والمحركات والأجهزة هو نقطة البداية وراء القفزة النوعية للطائرات بدون طيار.

وأوضح الحلبي خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن استخدام المواد المركبة غير المعدنية جعل الطائرات بدون طيار خفيفة الوزن وقادرة على تحمل ضغوط عالية مع صعوبة اكتشافها بالرادار.

وأشار مستشار الأكاديمية العسكرية إلى أن تطور المحركات أتاح لهذه الطائرات القدرة على الطيران المستمر لأكثر من 30 ساعة لمسافات تتجاوز 2000 كيلومتر.

وتابع أن الجيل الحالي من الطائرات بدون طيار يحمل حمولة تتراوح بين 50 و150 كيلوجراما، بينما الجيل الجديد مثل طراز XQ-58 يمكنه حمل حتى طن كامل من الذخائر.

وشدد اللواء هشام الحلبي على أن طائرات الجيل الجديد يمكنها الطيران في تشكيلات مشتركة مع طائرات مأهولة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث يقود طيار واحد سربا كاملا من الطائرات بدون طيار.

وأكد مستشار الأكاديمية العسكرية أن التكلفة المنخفضة للطائرات بدون طيار، والتي تتراوح بين 50 ألف دولار و10 ملايين دولار، تجعلها بديلا اقتصاديا هائلا مقارنة بالمقاتلة F-35 التي تتجاوز تكلفتها 125 مليون دولار.