إعلان

أوكرانيا تستدعي السفير الإسرائيلي.. ما السبب؟

كتب : وكالات

05:24 ص 28/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، إن الوزارة استدعت السفير الإسرائيلي بسبب ما وصفه بتراخي إسرائيل على خلفية السماح بدخول شحنات حبوب من الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لسيبيها، إن أوكرانيا لم تقدم أي دليل يدعم مزاعم كون الحبوب "مسروقة"، إذ اتهمه بممارسة الدبلوماسية عبر وسائل الإعلام.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في وقت سابق، أن السفينة بانورميتيس، التي قالت إنها كانت تحمل حبوبا من الأراضي الأوكرانية المحتلة، تنتظر الإذن بالرسو في حيفا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تفريغ 4 شحنات من الحبوب من الأراضي الأوكرانية المحتلة في إسرائيل هذا العام.

وقال سيبيها في منشور باللغة الإنجليزية على "إكس": "من الصعب فهم عدم استجابة إسرائيل بشكل مناسب لطلب أوكرانيا المشروع بشأن السفينة السابقة التي نقلت بضائع مسروقة إلى حيفا".

وكتب: "الآن وقد وصلت سفينة أخرى مماثلة إلى حيفا، نحذر إسرائيل مجددا من قبول الحبوب المسروقة والإضرار بعلاقاتنا".

وأضاف أن السفير الإسرائيلي طُلب منه الحضور إلى وزارة الخارجية الثلاثاء لكي تتمكن كييف من تقديم مذكرة احتجاجنا والمطالبة باتخاذ الإجراءات المناسبة.

وفي رده الذي نشر أيضا على إكس، قال ساعر: "إن المسألة ستُدرس، لكن المزاعم ليست دليلا، ولم يقدم أي دليل".

وأضاف: "لم تتقدموا حتى بطلب مساعدة قانونية قبل اللجوء إلى وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي"، لافتا إلى أن العلاقات الدبلوماسية لا تدار عبر تويتر أو وسائل الإعلام.

وقال مصدر دبلوماسي أوكراني، اشترط عدم الكشف عن هويته، في وقت سابق، إنه إذا لم ترفض إسرائيل الشحنة الأخيرة، فإن كييف ستحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية الدولية.

وأضاف المصدر، أن كييف تتابع السفينة الأخيرة، وأن إسرائيل تجاهلت بشكل أساسي مطالب كييف السابقة، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

استدعاء السفير الإسرائيلي الحبوب المسروقة إسرائيل وأوكرانيا ميناء حيفا السفينة بانورميتيس

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان