زعيم كوريا الشمالية: نؤيد روسيا في حماية أراضيها وسنظل "حليفًا وفيًا" لموسكو

كتب : مصطفى الشاعر

11:37 ص 27/04/2026

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، خلال اجتماعه بوزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، في بيونج يانج، أن بلاده ستظل "حليفا وفيا" لموسكو، عبر استمرار تقديم الدعم الكامل للسياسات الروسية الهادفة لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها وأمنها القومي.

رهان على النصر الروسي

شدد كيم، اليوم الإثنين، على ثقته المطلقة في قدرة الجيش والشعب الروسي على تحقيق النصر فيما وصفه بالنضال العادل والمقدس للدفاع عن المصالح الروسية، مشيدا بالجهود التي تبذلها القيادة الروسية لتطوير علاقات التحالف الاستراتيجي بين البلدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

استذكار "تحرير كورسك"

أشار الزعيم الكوري الشمالي إلى محطات التعاون العسكري الميداني، مبرزا نجاح القوات الكورية والروسية قبل عام في تصفية عناصر مسلحة توغلت في الحدود الروسية وتطهير منطقة كورسك، وهو ما اعتبره إنجازا عسكريا رائعا يعكس عمق الشراكة.

تنسيق في ظل توتر دولي

شهدت المباحثات تبادلا معمّقا لوجهات النظر بشأن تدهور الأوضاع الدولية والإقليمية، حيث ركز الجانبان على سُبل التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة بما يضمن الحفاظ على الاستقرار وحماية الأمن القومي للبلدين في ظل المشهد العالمي المتوتر.

