سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الإثنين هزة أرضية على 400 كم شمال مرسى مطروح.

وقال المعهد، في بيان، إن بيانات الهزة الأرضية جاءت كما يلي:

- تاريخ الحدوث: 27 أبريل 2026.

- وقت الحدوث: 09:45:04 صباحًا بالتوقيت المحلي.

- القوة: 4.56 درجة على مقياس ريختر.

- خط العرض: 34:85 شمالًا.

- خط الطول: 26:28 شرقًا.

- العمق: 28.98 كم.

وأشار المعهد إلى أنه لم يرد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

اقرأ أيضًا:

بعد ساعات من الأول.. زلزال جديد يضرب شمال مرسى مطروح



