إعلان

هزة أرضية بقوة 4.56 درجة شمال مرسى مطروح.. هل توجد خسائر؟

كتب : محمد نصار

11:43 ص 27/04/2026 تعديل في 11:51 ص

زلزال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الإثنين هزة أرضية على 400 كم شمال مرسى مطروح.

وقال المعهد، في بيان، إن بيانات الهزة الأرضية جاءت كما يلي:

- تاريخ الحدوث: 27 أبريل 2026.
- وقت الحدوث: 09:45:04 صباحًا بالتوقيت المحلي.
- القوة: 4.56 درجة على مقياس ريختر.
- خط العرض: 34:85 شمالًا.
- خط الطول: 26:28 شرقًا.
- العمق: 28.98 كم.

وأشار المعهد إلى أنه لم يرد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

event 2026-04-27 09_45_04 AM_page-0001

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هزة أرضية زلزال مرسى مطروح البحوث الفلكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد عمارة لـ"مصراوي": الأهلي سيهزم بيراميدز وبلعمري "زي قلته"
رياضة محلية

محمد عمارة لـ"مصراوي": الأهلي سيهزم بيراميدز وبلعمري "زي قلته"
محيي الدين: "السيادة الاقتصادية" مفتاح الاستقرار في المرحلة المقبلة
اقتصاد

محيي الدين: "السيادة الاقتصادية" مفتاح الاستقرار في المرحلة المقبلة
لم يتمالك نفسه.. بكاء وانهيار ضحية "ملابس النساء" ببنها أمام المحكمة
أخبار المحافظات

لم يتمالك نفسه.. بكاء وانهيار ضحية "ملابس النساء" ببنها أمام المحكمة
تفسير "الأذان" أحدثها.. تصريحات أشعل بها محمد رمضان الجدل
زووم

تفسير "الأذان" أحدثها.. تصريحات أشعل بها محمد رمضان الجدل
"لغز الشال".. والد عروس بورسعيد يفجر مفاجأة: لم أرَ أداة الجريمة حول عنق
أخبار المحافظات

"لغز الشال".. والد عروس بورسعيد يفجر مفاجأة: لم أرَ أداة الجريمة حول عنق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عودة تداولات البورصة المصرية بعد عطل مفاجئ
بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تقلبات ربيعية وشبورة ورياح على فترات