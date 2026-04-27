قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بقتل طفل وإلقاء جثته بمقلب قمامة بمنطقة أم زغيو بحي العجمي غرب الإسكندرية.

العثور على جثة طفل بمقلب قمامة

بدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ من الأهالي يفيد العثور على جثمان صغير في منطقة "أم زغيو" بحي العجمي.

وانتقلت قوات الشرطة رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ؛ وكشفت المعاينة الأولية أن الجثمان لطفل صغير يرجح أنه يبلغ من العمر نحو 3 سنوات، عُثر عليه ملقى داخل مقلب للقمامة.

الكلاب الضالة تنهش جثة طفل

وأظهر الفحص الظاهري أن الجثمان تعرض للنهش من قبل كلاب الشوارع، التي أكلت أجزاءً من الرأس ومشط القدم واليدين، ما زاد من صعوبة التعرف الأولي على هوية الطفل.

القبض على المتهم بقتل طفل

وكشفت التحريات أن والد الطفل مسجون على ذمة إحدى القضايا، والأم تعمل في جمع القمامة، وتركت طفلتها والطفل المجني عليه رفقة صديق الأب والذي يعمل في جمع الخردة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق الأب، حيث ضرب الطفل المجني عليه عدة ضربات تسببت في وفاته، بزعم تأديبه لتبوله على نفسه، وتخلص من جثة الطفل بإلقائها بمقلب قمامة.

كاميرات المراقبة تكشف لغز الجريمة

وأنكر المتهم ارتكابه الجريمة، مشيرًا إلى أن الطفل المجني عليه سقط في منور أحد المباني أثناء العمل، إلا أنه بفحص كاميرات المراقبة تبين ارتكابه الواقعة واعترف بجريمته.

حُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.