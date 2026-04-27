أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 27 أبريل 2026 حتى السبت 2 مايو 2026، مشيرة إلى استمرار التقلبات الجوية المعتادة في فصل الربيع.

وذكرت الهيئة، في بيانها، أن البلاد تشهد طقسًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، يميل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للبرودة ليلًا.

وأضافت أن الشبورة المائية تتكون في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأشارت إلى نشاط الرياح على فترات متقطعة، حيث تنشط يوم الثلاثاء 28 أبريل على أغلب الأنحاء، ثم تعاود نشاطها بدءًا من الأربعاء 29 أبريل وحتى السبت 2 مايو، خاصة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، أوضحت الهيئة أن القاهرة الكبرى تسجل درجات حرارة عظمى تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية خلال الفترة، بينما تتراوح على السواحل الشمالية بين 23 و27 درجة. وتسجل مناطق شمال الصعيد ما بين 29 و32 درجة، فيما تصل في جنوب الصعيد إلى ما بين 32 و36 درجة مئوية.

ونبهت الهيئة إلى ضرورة متابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية، نظرًا للتغيرات السريعة التي يشهدها الطقس خلال فصل الربيع.