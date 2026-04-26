لقيت طفلة مصرعها، اليوم، إثر سقوطها داخل بئر أسانسير من الطابق العاشر بعقار سكني بمنطقة شارع المشير أبو غزالة، المتفرع من شارع عبد السلام الشاذلي، بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا يفيد بسقوط طفلة داخل منور مصعد بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة دمنهور، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين وفاة الطفلة “إيلا. أ. ا”، البالغة من العمر عامين، والمقيمة بمدينة دمنهور، إثر سقوطها من الطابق العاشر داخل منور الأسانسير، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

التحريات الأولية

كشفت التحريات الأولية أن الطفلة سقطت من محيط المصعد بالطابق العاشر، فيما تواصل الأجهزة الأمنية فحص ملابسات الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، مع تكليف الجهات المختصة بمعاينة المصعد للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والأمان.

الإجراءات القانونية

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.