أنقذ فريق طبي بمستشفى دكرنس العام بمحافظة الدقهلية، مريضة تبلغ من العمر 77 عامًا، بعد تعرضها لسكتة دماغية حادة نتيجة انسداد كامل بالشريان السباتي الأيسر.

واستقبل قسم الطوارئ الحالة خلال ساعة ونصف من ظهور الأعراض، والتي تمثلت في شلل بالجانب الأيمن من الجسم، وفقدان القدرة على الكلام والفهم، وصعوبة في البلع، إلى جانب ارتخاء بعضلات الوجه، ما استدعى التدخل الفوري وفقًا للبروتوكولات العلاجية المعتمدة.

وتم إجراء الفحوصات اللازمة، وتقييم الحالة بشكل عاجل، حيث تم إعطاء عقار إذابة الجلطات (Metalyse) خلال وقت قياسي، لم يتجاوز الساعتين من بداية ظهور الأعراض، وهو ما يعد عاملًا حاسمًا في تحسين فرص التعافي.

وجرى نقل المريضة إلى وحدة السكتة الدماغية لاستكمال المتابعة، حيث أظهرت الحالة تحسنًا ملحوظًا، تمثل في استعادة جزء من حركة الجانب الأيمن، وتحسن تدريجي في باقي الأعراض، مع استجابة واضحة للعلاج.

وضم الفريق الطبي الدكتورة نهلة عبدالله أبو خضير، والدكتور أحمد سهل محمود، إلى جانب فريق أطباء المخ والأعصاب، وفريق التمريض بوحدة السكتة الدماغية، وقسم الاستقبال، والعناية المركزة، الذين عملوا بروح الفريق لضمان سرعة التدخل ودقة التنفيذ.

وفي السياق ذاته أكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المديرية تعمل على التوسع في إنشاء وتطوير وحدات السكتة الدماغية داخل مستشفيات المحافظة، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة الطبية المتخصصة في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات تمثل ركيزة أساسية في إنقاذ المرضى وتقليل نسب الإعاقة الناتجة عن الجلطات.

وثمّن وكيل الوزارة جهود الفريق الطبي، مشيدًا بسرعة الاستجابة والتعامل الاحترافي مع الحالة، ومؤكدًا أن التوجه السريع للمستشفى عند ظهور أعراض السكتة الدماغية يمثل الفارق الحقيقي في إنقاذ الحياة.