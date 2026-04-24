شيع المئات من الأهالي والمحبين، عصر اليوم الجمعة، جثمان الدكتور ضياء العوضي، المحاضر السابق بكلية الطب بجامعة عين شمس، إلى مثواه الأخير بمقابر عائلة "شلبي العوضي" بمدينة بلبيس في محافظة الشرقية، وذلك عقب وصول جثمانه من دولة الإمارات العربية المتحدة.

من القليوبية إلى الشرقية

بدأت مراسم الوداع في محافظة القليوبية، حيث أدى المصلون صلاة الجنازة على الراحل بمدينة العبور عقب صلاة الجمعة، لينطلق بعدها موكب الجنازة باتجاه مسقط رأسه بمدينة بلبيس، وسط استقبال حاشد من أهالي المدينة الذين ترقبوا وصول الجثمان منذ الساعات الأولى للصباح في أجواء خيم عليها الحزن.

حسم الجدل حول الوفاة

وكان خبر وفاة الدكتور ضياء العوضي في الإمارات، أثار حالة من الجدل الواسع خلال الساعات الماضية، حيث تداولت أنباء حول وجود شبهة جنائية، إلا أن الجهات المعنية في كل من مصر والإمارات حسمت الأمر بشكل رسمي، مؤكدة أن الوفاة "طبيعية" تماماً ولا توجد بها أي شبهة جنائية، مما وضع حداً للشائعات المتداولة.

محطات في حياة "طبيب الطيبات"

يُذكر أن الدكتور ضياء العوضي قد نال شهرة واسعة ومثيرة للجدل في السنوات الأخيرة بسبب طرحه لنظام غذائي عُرف بـ "نظام الطيبات"، وهو النظام الذي أحدث انقساماً كبيراً في الآراء بين مؤيد ومعارض داخل الوسط الطبي وخارجه، وتعرض بسببه لقرار الشطب من نقابة الأطباء.

اللحظات الأخيرة

وكان الراحل قد غادر إلى دولة الإمارات خلال الشهر الجاري، وشهدت الفترة الأخيرة انقطاعاً في التواصل بينه وبين أسرته، إلى أن تم الإعلان عن العثور عليه متوفياً. وعقب انتهاء مراسم الدفن اليوم ببلبيس، اصطف المشيعون لتقديم واجب العزاء لأسرته، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.



