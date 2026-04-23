محافظ المنيا: توجيهات رئاسية بسرعة الانتهاء من مشروعات "حياة كريمة"

كتب : أحمد نصرة

05:35 م 23/04/2026

جانب من الإجتماع

وجّه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الخميس، بالمتابعة الميدانية لتكثيف معدلات التنفيذ وتذليل كافة العقبات، لمشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المنفذة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى

وفي السياق، عقد الدكتور محمد جبر نائب المحافظ اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة بعدد من القطاعات الخدمية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لدفع العمل بالمشروعات وتحقيق الاستفادة القصوى منها للأهالي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز في قطاعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والصحة، والطرق، والاتصالات، والغاز الطبيعي، والكهرباء، إلى جانب الوقوف على أبرز المعوقات التي تواجه بعض المشروعات، ومناقشة الحلول العملية وآليات التغلب عليها، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

حضر الاجتماع بشر طاهر مسؤول المكتب الفني، ووكلاء وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي وجهاز التعمير، ومسؤولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والحماية المدنية، والكهرباء، والغاز، والاتصالات،، وعدد من الجهات المعنية.

المنيا مشروعات حياة كريمة

