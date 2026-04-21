أعلن اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اليوم إنهاء إجراءات توسعات محطة مياه شبين الكوم، بعد توقف استمر نحو 17 عامًا، في خطوة تستهدف تحسين خدمات مياه الشرب وزيادة الطاقة الاستيعابية لخدمة أهالي المركز والمدينة.

إنهاء التعثر

نجحت المحافظة في إنهاء إجراءات شراء قطعة أرض مملوكة لوزارة الأوقاف لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة توسعات جديدة بالمحطة بطاقة استيعابية تصل إلى 68 ألف متر مكعب يوميًا، بما يسهم في دعم المناطق المحرومة وتحسين مستوى الخدمة.

تنسيق بين الجهات

جاء إنهاء هذا الملف بعد تنسيق مكثف بين الجهات المعنية، خاصة وزارتي الأوقاف والإسكان والمرافق، لتذليل العقبات التي عطلت المشروع لسنوات طويلة، ودفعه إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

موعد التنفيذ

حددت المحافظة يوم الثلاثاء 28 أبريل الجاري لتسليم موقع المشروع وبدء الأعمال الإنشائية، مع توجيهات بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتسريع وتيرة التنفيذ للانتهاء في أقرب وقت ممكن.



دعم البنية التحتية



أكد محافظ المنوفية أن المشروع يمثل إضافة قوية لمنظومة مياه الشرب، ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

توجيهات المحافظ

شدد المحافظ على أن إنهاء المشروعات المتعثرة يأتي على رأس أولويات العمل، مؤكدًا أن خدمة المواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة له تمثل الهدف الأول لكافة الأجهزة التنفيذية.