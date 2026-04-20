قررت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، إحالة أوراق متهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، مع تحديد جلسة 16 مايو المقبل للنطق بالحكم على باقي المتهمين، وذلك بعد إدانتهم بقتل صديقهم وإخفاء جثمانه، عقب مرور 6 سنوات على ارتكاب الواقعة بقرية النسيمية التابعة لمركز المنصورة.

تشكيل هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة أحمد حسام النجار، وعضوية محمد شعبان وأحمد عبد العليم، وبحضور سكرتير الجلسة أحمد عاشور، حيث استعرضت المحكمة أوراق القضية وأدلة الثبوت قبل إصدار قرارها.

تفاصيل الجريمة

تعود أحداث القضية إلى قيام المتهم الأول "السيد. ر" (مبيض محارة) باستدراج المجني عليه عن طريق التحايل، بعدما أوهمه برغبته في تناول وجبة طعام سويًا، ثم اصطحبه إلى منطقة زراعية نائية بعيدًا عن الأنظار.

وبمجرد وصولهما، باغته بعدة طعنات نافذة باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان قد أعده مسبقًا، ما أدى إلى وفاته في الحال، بقصد إزهاق روحه عمدًا.

دور باقي المتهمين

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهمين الثاني "أحمد. ع" (عامل) وآخر في الاشتراك مع المتهم الأول، حيث قاما بإخفاء جثمان المجني عليه والتستر على الجريمة طوال سنوات، دون إبلاغ الجهات المختصة.

الاتهامات الموجهة للمتهمين

تضمن أمر الإحالة توجيه عدة اتهامات للمتهمين، أبرزها القتل العمد مع سبق الإصرار، والخطف بالتحايل، وإخفاء الجثمان، إضافة إلى إحراز أسلحة بيضاء بدون ترخيص، وذلك قبل أن يتم كشف الجريمة والعثور على الجثمان وتحديد أسباب الوفاة.