تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية أعمال احتواء بقعة زيت بترعة الإسماعيلية، موجّهًا بسرعة التعامل الفوري مع الموقف واتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف مصدر التلوث، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بشأن سرعة التصدي لأي حالات تلوث طارئة بالمجاري المائية.

بلاغ من محطة مياه الخصوص وتحرك فوري

تلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بلاغًا من محطة مياه الخصوص في تمام الساعة 10:30 صباحًا، يفيد بوجود بقعة زيت تطفو على سطح مياه الترعة، وعلى الفور تم تحريك الأجهزة التنفيذية المعنية للتعامل مع البلاغ.

قيادات تنفيذية تتابع الموقف ميدانيًا

انتقلت إلى موقع البلاغ الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء عبد اللطيف أبو الخير معاون المحافظ للأزمات، والمهندس محمد إبراهيم فودة رئيس شركة مياه القليوبية، والدكتورة مروة عبد الغني مدير عام البيئة، والدكتور محمود القوني وكيل وزارة الري، إلى جانب رؤساء المدن والأحياء المختصة، لمتابعة تطورات الموقف على الطبيعة.

تحديد مصدر التلوث بمنطقة مسطرد

تم تتبع مسار التلوث على طول ترعة الإسماعيلية، حيث تبين أن مصدر بقعة الزيت يقع ضمن القطاع الجغرافي لشركات البترول بمنطقة مسطرد، وعلى الفور تم تطويق الموقع وإنشاء حاجز لمنع انتشار التسرب.

إجراءات فنية لوقف التسرب

جرى حفر موقع التسريب وإظهار مصدره، حيث قامت الجهات المختصة بإعداد خرسانة مائية لغلق مصدر التلوث بشكل كامل، بالتوازي مع تنفيذ إجراءات عاجلة لوقف انتشار البقعة داخل الترعة والتأكد من عدم امتدادها على سطح المياه.

تأمين محطات المياه ومعالجة البقع

قامت قوات الحماية المدنية بأعمال تفتيت ومعالجة للبقع الزيتية أمام محطات مياه الخصوص وسرياقوس وعرب جهينة، لضمان استقرار التشغيل وعدم تأثر منظومة مياه الشرب.

تأكيد رسمي على سلامة مياه الشرب

تواصل الأجهزة التنفيذية أعمال المتابعة على مدار الساعة حتى الانتهاء الكامل من احتواء الموقف، فيما أكد محافظ القليوبية أن مياه الشرب آمنة تمامًا، مشددًا على نجاح الإجراءات الاحترازية في حماية محطات المعالجة من أي تأثيرات ناتجة عن التلوث.