أمّنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، تغذية كهربائية بديلة للمناطق المتضررة جراء سقوط عدد من أبراج الضغط المتوسط، بالتوازي مع التأكد من استقرار التيار الكهربائي وانتظام الخدمة، والبدء الفوري في أعمال الصيانة وإعادة تركيب الأبراج المتضررة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ حنان مجدي برفع درجة الجاهزية والتعامل السريع مع تداعيات التقلبات الجوية.

وتأتي هذه الإجراءات بينما تشهد المحافظة حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال الساعات الماضية.

تحرك عاجل لضمان انتظام الخدمة

وأكدت المحافظة، في بيان رسمي، لها اليوم الخميس، أن فرق العمل دفعت بأعمال الربط البديل للمناطق المتأثرة، لضمان استمرار الخدمة ومنع انقطاع التيار الكهربائي عن الأهالي والمنشآت الحيوية، مع استمرار المتابعة الفنية لمعدلات الاستقرار بالشبكة. كما جرى البدء في أعمال الصيانة العاجلة وإعادة تركيب الأبراج المتضررة، في إطار خطة احتواء آثار الطقس السيئ واستعادة كفاءة المرافق في أسرع وقت.

متابعة محطات المياه والصرف

وشدد البيان على أن المحافظة تتابع بصورة دورية محطات مياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من كفاءتها التشغيلية واستمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع، خاصة في ظل ارتباط هذه المرافق الحيوية باستقرار التغذية الكهربائية.

كما تواصل الوحدات المحلية بمراكز المحافظة أعمال استعادة كفاءة الخدمات الأساسية، بالتنسيق الكامل مع قطاع الكهرباء وفرق الطوارئ والصيانة.

رفع الرمال وتحسين الحركة المرورية

وفي السياق نفسه، دفعت الجهات المختصة بالمعدات اللازمة لرفع كفاءة الطرق وإزالة الرمال المتراكمة على المحاور الحيوية، بما يضمن انتظام الحركة المرورية وسلامة المواطنين، لا سيما مع تأثر الرؤية الأفقية بالعواصف الترابية التي ضربت أجزاء من المحافظة، وبينها الفرافرة ومناطق أخرى خلال اليومين الماضيين.

وتشير تقارير الأرصاد إلى أن سرعة الرياح في هذه الموجة تجاوزت 70 كيلومترًا في الساعة في بعض المناطق، مع انخفاض الرؤية لأقل من 500 متر في نطاقات عدة من الصحراء الغربية وجنوب الصعيد، ومنها الوادي الجديد. (

تحذيرات للمواطنين خلال التقلبات الجوية

وأهابت المحافظة بالمواطنين توخي الحذر واتباع الإرشادات الوقائية خلال فترات عدم الاستقرار الجوي، خاصة أثناء القيادة وعلى الطرق السريعة، مع ضرورة تجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة والأشجار واللافتات، والإبلاغ الفوري عن أي طوارئ أو أعطال لضمان سرعة التعامل معها.