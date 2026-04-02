واصلت قوات الحماية المدنية ببني سويف جهودها الميدانية المكثفة، بالتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية وشركات المرافق، والتي تشمل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، وذلك للتعامل الفوري مع أي طوارئ أو بلاغات ناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

انتشار ميداني ومعدات للتدخل السريع

وشهدت عدد من المناطق التي تأثرت بسقوط الأمطار، انتشارًا مكثفًا لسيارات ومعدات الحماية المدنية، حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع تجمعات المياه، خاصة في النقاط الحيوية والطرق الرئيسية، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية وتقليل الآثار السلبية للأمطار.

تأمين الطرق والاستجابة للبلاغات

كما شاركت قوات الحماية المدنية في تأمين الحركة المرورية بمحيط تجمعات المياه، إلى جانب التعامل الفوري مع البلاغات الواردة إلى غرفة العمليات على مدار الساعة، في إطار خطة متكاملة تستهدف سرعة الاستجابة وتقليل المخاطر على المواطنين.

من جانبه، أثنى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، على الجهود المبذولة من جميع الجهات المشاركة في خطة مواجهة الطقس، مشيدًا بالدور الفعّال لقوات الحماية المدنية، والتنسيق المستمر مع الوحدات المحلية وشركات المرافق.

وأكد المحافظ أن هذا التكامل يسهم بشكل كبير في رفع كفاءة الاستجابة الميدانية، والحفاظ على سلامة المواطنين، وضمان انتظام سير الحياة اليومية داخل المحافظة رغم التقلبات الجوية.