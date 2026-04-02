أجرى المحافظ جولة تفقدية شملت معامل التحاليل الطبية، وغرفة استخراج "الباركود"، والعيادات التخصصية مثل العظام والباطنة والقلب، كما تفقد مركز خدمة العملاء واستمع بشكل مباشر لشكاوى المواطنين ومطالبهم.

مراجعة التعاقدات وقوائم الانتظار

اطلع المحافظ على آلية التعاقد مع جهات الأشعة والتحاليل، وراجع الموقف التنفيذي لقوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، مشددًا على ضرورة تقليص مدد الانتظار وتبسيط الإجراءات الإدارية لتحسين مستوى الخدمة.

أكد المحافظ أنه جارٍ حصر كافة الملاحظات والمشكلات التي تم رصدها خلال الجولة تمهيدًا لوضع حلول جذرية بالتنسيق مع مسؤولي الهيئة العامة للتأمين الصحي، مع تطبيق منظومة عمل جديدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المترددين والقضاء على التكدسات.

متابعة الصيدليات وضمان توفر الأدوية

تابع المحافظ سير العمل داخل صيدليات العيادات واطمأن على توافر الأدوية وانتظام صرفها، مؤكدًا أن حصول المواطن على الخدمة الطبية بسهولة يأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي.

اختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن انتظام الخدمة الطبية خط أحمر لا يقبل التهاون، مشددًا على استمرار الجولات الميدانية بكافة المنشآت الصحية على مستوى المحافظة للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين جودة الحياة للمواطنين.