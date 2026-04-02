محافظ القليوبية يتفقد عيادات التأمين الصحي ببنها -صور

كتب : أسامة علاء الدين

05:44 م 02/04/2026
    محافظ القليوبية يتفقد عيادات التأمين الصحي ببنها (4)
    محافظ القليوبية يتفقد عيادات التأمين الصحي ببنها (2)
    محافظ القليوبية يتفقد عيادات التأمين الصحي ببنها (5)
    محافظ القليوبية يتفقد عيادات التأمين الصحي ببنها (6)
    محافظ القليوبية يتفقد عيادات التأمين الصحي ببنها (7)
    محافظ القليوبية يتفقد عيادات التأمين الصحي ببنها (1)

أجرى المحافظ جولة تفقدية شملت معامل التحاليل الطبية، وغرفة استخراج "الباركود"، والعيادات التخصصية مثل العظام والباطنة والقلب، كما تفقد مركز خدمة العملاء واستمع بشكل مباشر لشكاوى المواطنين ومطالبهم.

مراجعة التعاقدات وقوائم الانتظار

اطلع المحافظ على آلية التعاقد مع جهات الأشعة والتحاليل، وراجع الموقف التنفيذي لقوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، مشددًا على ضرورة تقليص مدد الانتظار وتبسيط الإجراءات الإدارية لتحسين مستوى الخدمة.

أكد المحافظ أنه جارٍ حصر كافة الملاحظات والمشكلات التي تم رصدها خلال الجولة تمهيدًا لوضع حلول جذرية بالتنسيق مع مسؤولي الهيئة العامة للتأمين الصحي، مع تطبيق منظومة عمل جديدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المترددين والقضاء على التكدسات.

متابعة الصيدليات وضمان توفر الأدوية

تابع المحافظ سير العمل داخل صيدليات العيادات واطمأن على توافر الأدوية وانتظام صرفها، مؤكدًا أن حصول المواطن على الخدمة الطبية بسهولة يأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي.

اختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن انتظام الخدمة الطبية خط أحمر لا يقبل التهاون، مشددًا على استمرار الجولات الميدانية بكافة المنشآت الصحية على مستوى المحافظة للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

محافظ القليوبية عيادات التأمين الصحي بنها جودة الخدمة الطبية قوائم الانتظار صيدليات العيادات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

البيت الأبيض: وقف الحرب لا يزال "مجرد فكرة" وترامب لم يوافق بعد
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: وقف الحرب لا يزال "مجرد فكرة" وترامب لم يوافق بعد
على غرار "شمال القاهرة".. "الإسكندرية للكهرباء" تصادر غلايات وسخانات من
أخبار مصر

على غرار "شمال القاهرة".. "الإسكندرية للكهرباء" تصادر غلايات وسخانات من
بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2
نصائح طبية

بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2

"استغلال تجاري".. قصة دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب تجميل شهير
زووم

"استغلال تجاري".. قصة دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب تجميل شهير
بسبب ذخائر عنقودية.. فتح محطات المترو في تل أبيب الكبرى كملاجئ للسكان
شئون عربية و دولية

بسبب ذخائر عنقودية.. فتح محطات المترو في تل أبيب الكبرى كملاجئ للسكان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق