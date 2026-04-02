بتروسيكل وجردل وبرميل.. أهالي ببني سويف يتعاملون مع تجمعات مياه الأمطار

كتب : حمدي سليمان

02:35 م 02/04/2026
    أهالي ببني سويف يتعاملون مع تجمعات مياه الأمطار
    أهالي ببني سويف يتعاملون مع تجمعات مياه الأمطار

شهدت عدد من قرى ومراكز محافظة بني سويف، اليوم الخميس، حالة من التكاتف الشعبي، حيث بادر المواطنون إلى المشاركة في إزالة آثار الأمطار التي خلفتها موجة الطقس غير المستقر، في مشهد يعكس روح التعاون والمسؤولية المجتمعية.

جهود الأهالي في شفط المياه

استخدم الأهالي أدوات بسيطة ومعدات بدائية للمساهمة في رفع تجمعات المياه عن الشوارع والمداخل، خاصة في المناطق الأكثر تأثرًا بالأمطار، لتسهيل حركة المواطنين والمركبات وضمان سلامتهم.

دعم الأجهزة التنفيذية

تزامنت هذه الجهود مع تحركات الوحدات المحلية، ما أسهم في تسريع وتيرة العمل، والحد من حجم الأضرار الناتجة عن تراكم المياه، واستعادة الحركة الطبيعية في العديد من المناطق.

تعاون شعبي يعكس الواجب الوطني

أكد عدد من المشاركين أن هذه المبادرة واجب وطني، مشددين على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية لمواجهة أي تداعيات للطقس السيئ، والحفاظ على سلامة الجميع.

