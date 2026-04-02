إعلان

بعد الأمطار الغزيرة.. توجيهات عاجلة من محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء

كتب : مصراوي

01:54 ص 02/04/2026

حازم الأشموني محافظ الشرقية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


الشرقية- ياسمين عزت:

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، أعمال سحب وشفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين، باستخدام سيارات الكسح، بالتزامن مع سقوط أمطار غزيرة شهدتها المحافظة، في إطار المتابعة المستمرة لتداعيات موجة التقلبات الجوية.

وشدد المحافظ على ضرورة التواجد الميداني المستمر على مدار الساعة، خاصة في المناطق المنخفضة والطرق والمحاور الرئيسية، مع سرعة التعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المراجعة الدورية لصفايات تصريف مياه الأمطار، والتأكد من كفاءتها في تصريف المياه أولًا بأول، لا سيما في المناطق الأكثر عرضة لتجمع المياه، وأعلى الكباري وداخل الأنفاق.

شدد على أهمية مراجعة أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية والأشجار، والتعامل السريع مع أي مخاطر قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية استمرار التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع تجمعات المياه، لافتًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل بكامل طاقتها لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ، وضمان انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين بكفاءة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

