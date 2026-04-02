عدل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، قراره، اليوم الخميس، بشأن تأجيل الامتحانات فقط بسبب الطقس السيئ مع استمرار الدراسة إلى تعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة، حرصًا على سلامة الطلاب.

تأجيل امتحانات الشهر

وأشار المحافظ إلى تأجيل امتحانات الشهر التي كان من المقرر عقدها الخميس، إلى يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل الجاري، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية، وضمان سلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية.

متابعة مستمرة للأحوال الجوية

وأكدت محافظة بورسعيد استمرار متابعة تطورات الحالة الجوية، واتخاذ ما يلزم من قرارات بشكل فوري، وفقًا لمستجدات الطقس.

قرار سابق

وكان محافظ بورسعيد، قرر مساء أمس الأربعاء، تأجيل امتحانات الخميس بجميع المراحل التعليمية، وذلك في إطار الحرص على سلامة الطلاب بسبب سوء الأحوال الجوية مع استمرار الدراسة قبل أن يل قراره ويقرر تأجيل الدراسة.