محافظ القليوبية يوجه بسرعة إنجاز الموقف الحضاري بطوخ

كتب : أسامة علاء الدين

06:33 م 19/04/2026 تعديل في 06:34 م

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة ميدانية موسعة بمدينة طوخ، يرافقه المهندس وائل جمعة، رئيس مركز ومدينة طوخ، وذلك لمتابعة جهود الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين السيولة المرورية داخل المدينة.

تفقد موقعين لإنشاء موقف حضاري

تفقد المحافظ خلال الجولة الموقعين المقترحين لإنشاء موقف حضاري بمدينة طوخ، تمهيدًا لإقامة مشروع منظم بديل عن المواقف العشوائية القائمة، بما يسهم في تحقيق الانضباط المروري داخل المدينة وتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

القضاء على التكدسات والعشوائية

وأكد المحافظ أن إنشاء موقف حضاري متكامل يمثل خطوة مهمة للقضاء على التكدسات المرورية وتنظيم حركة سيارات الأجرة والتوك توك، بما يحقق السيولة المرورية ويحسن الشكل الحضاري للمدينة.

توجيهات بسرعة استكمال الدراسات التنفيذية

وفي ختام الجولة، وجّه محافظ القليوبية بسرعة الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بالموقعين المقترحين، والتنسيق بين الجهات المعنية للبدء في تنفيذ المشروع وفقًا لأعلى المعايير، بما يخدم أهالي مدينة طوخ ويحقق السيولة المرورية المطلوبة.

