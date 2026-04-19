شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حادث حريق داخل أحد مصانع المفروشات، أسفر عن إصابة 22 شخصًا بحالات اختناق وإصابات متفرقة، وسط تأكيدات بعدم وقوع أي وفيات حتى اللحظة.

وبمجرد تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغًا باندلاع النيران داخل المصنع، جرى الدفع الفوري بقوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء الموقف ومنع امتداد الحريق.

السيطرة على الحريق ومنع امتداده

تمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق بشكل كامل قبل امتداده إلى باقي أجزاء المنشأة، فيما تواصلت أعمال التبريد في موقع الحادث لضمان عدم تجدد اشتعال النيران.

نقل المصابين وتلقي الإسعافات

وعلى صعيد الإصابات، جرى نقل 15 حالة إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم، بينما تلقى 7 مصابين الإسعافات الأولية في موقع الحادث، وفضلوا عدم الانتقال إلى المستشفى بعد تحسن حالتهم.

وأفادت مصادر طبية بأن الحالات تراوحت بين اختناق، وفقدان وعي، وهبوط في ضغط الدم، حيث جرى التعامل مع كل حالة وفقًا لدرجة الإصابة، مع متابعة طبية مستمرة للمصابين.

التحقيق في أسباب الحريق

وتواصل الجهات المعنية فحص ملابسات الحريق وأسبابه، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.