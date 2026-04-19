ارتفاع عدد مصابي حريق مصنع مفروشات بالمحلة إلى 22 شخصًا

كتب : مختار صالح

06:31 م 19/04/2026

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حادث حريق داخل أحد مصانع المفروشات، أسفر عن إصابة 22 شخصًا بحالات اختناق وإصابات متفرقة، وسط تأكيدات بعدم وقوع أي وفيات حتى اللحظة.

وبمجرد تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغًا باندلاع النيران داخل المصنع، جرى الدفع الفوري بقوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء الموقف ومنع امتداد الحريق.

السيطرة على الحريق ومنع امتداده

تمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق بشكل كامل قبل امتداده إلى باقي أجزاء المنشأة، فيما تواصلت أعمال التبريد في موقع الحادث لضمان عدم تجدد اشتعال النيران.

نقل المصابين وتلقي الإسعافات

وعلى صعيد الإصابات، جرى نقل 15 حالة إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم، بينما تلقى 7 مصابين الإسعافات الأولية في موقع الحادث، وفضلوا عدم الانتقال إلى المستشفى بعد تحسن حالتهم.
وأفادت مصادر طبية بأن الحالات تراوحت بين اختناق، وفقدان وعي، وهبوط في ضغط الدم، حيث جرى التعامل مع كل حالة وفقًا لدرجة الإصابة، مع متابعة طبية مستمرة للمصابين.

التحقيق في أسباب الحريق

وتواصل الجهات المعنية فحص ملابسات الحريق وأسبابه، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المحلة الكبرى حريق مصنع مفروشات الغربية مصنع المحلة

فيديو قد يعجبك



إيران: يجب أن تكون إدارة مضيق هرمز والرقابة عليه في أيدينا
شئون عربية و دولية

إيران: يجب أن تكون إدارة مضيق هرمز والرقابة عليه في أيدينا

لماذا لا يحب كثيرون يوم الثلاثاء؟.. طبيب يكشف مفاجأة
علاقات

لماذا لا يحب كثيرون يوم الثلاثاء؟.. طبيب يكشف مفاجأة
"يحملونه المسؤولية".. كواليس غضب الخطيب من مجلس الأهلي
رياضة محلية

"يحملونه المسؤولية".. كواليس غضب الخطيب من مجلس الأهلي
الأبراج الأقل حظا خلال "كسوف القرن".. تحذيرات مالية وعاطفية
علاقات

الأبراج الأقل حظا خلال "كسوف القرن".. تحذيرات مالية وعاطفية

بهدف قاتل وتألق صلاح.. ليفربول يهزم إيفرتون في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

بهدف قاتل وتألق صلاح.. ليفربول يهزم إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)