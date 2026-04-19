نعى اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، الفتاة بسمة مجدي، ابنة المحافظة، التي توفيت اليوم الأحد، إثر حادث أليم وقع بالشارع التجاري في منطقة الشيخ زايد بحي ثالث بمدينة الإسماعيلية، حيث تقدم بخالص العزاء لأسرتها، داعيًا أن يتغمدها الله بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر.

توجيهات بمحاسبة المسؤولين

وأكد المحافظ، في بيان رسمي صادر عن إدارة الإعلام، توجيهاته بمحاسبة المسؤولين عن الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، مشددًا على ضرورة الوقوف على أسباب الواقعة وتحديد المسؤوليات بدقة.

إحالة الواقعة للنيابة العامة

وفي السياق ذاته، أصدر محافظ الإسماعيلية قرارًا بإبلاغ النيابة العامة بالحادث لبدء التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

إيقاف مدير الطرق عن العمل

كما قرر المحافظ إيقاف مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الجارية في الواقعة، ومحاسبة المتسببين وفقًا لما تسفر عنه النتائج.