بعد أيام من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي صاحب واقعة ضياع حقيبة مدرسية للطفل عصام ابن محافظة المنيا، عاد الطفل مجددًا إلى دائرة الاهتمام، ولكن هذه المرة من خلال عمل فني غنائي يحمل عنوان "شنطة عصام".

القصة التي بدأت بفيديو ظهرت فيه والدة الطفل وهي تستغيث بحثًا عن حقيبة ابنها، وسط بكاء وصراخ، بينما ظهر الطفل بابتسامة وضحكة عفوية أثارت تفاعلًا واسعًا وسخرية على مواقع التواصل، تحولت سريعًا إلى حالة “تريند” لافتة.

من واقعة حقيقية إلى عمل فني

المطرب محمد صلاح، ابن محافظة المنيا، أعلن الانتهاء من تسجيل فيديو كليب غنائي مستوحى من القصة، يشارك فيه الطفل عصام، بهدف تقديم محتوى يجمع بين التوعية والكوميديا.

وقال في تصريحات صحفية، إن فكرة الأغنية جاءت بعد انتشار الفيديو، وما أثاره من تفاعل واسع، موضحًا أن الهدف الأساسي هو توعية الأطفال في سن الدراسة بأهمية الحفاظ على الأدوات المدرسية، وفي مقدمتها الحقيبة والكتب.

توعية بطريقة مختلفة

وأشار إلى أن العمل الفني يحكي تفاصيل الأزمة التي مر بها الطفل، وما صاحبها من تفاعل جماهيري، في إطار بسيط يناسب الأطفال، ويقدم رسالة تربوية بطريقة خفيفة، مؤكدا أن الفيديو كليب من المقرر طرحه عبر منصات التواصل الاجتماعي يوم الخميس المقبل.

تفاصيل الواقعة الأصلية

وتعود بداية القصة إلى مطلع أبريل الجاري، حين نشرت والدة الطفل فيديو استغاثة بعد فقدان حقيبة ابنها داخل المدرسة، مطالبة وزارة التربية والتعليم ومحافظ المنيا بالتدخل للعثور عليها، قبل أن يتم بالفعل العثور على الحقيبة وتسليمها للأسرة في اليوم التالي.

من “تريند” إلى إعلانات

وقد أثارت الواقعة تفاعلًا كبيرًا وسخرية واسعة على السوشيال ميديا، خاصة بسبب ظهور الطفل بابتسامته العفوية، ما جعله محط اهتمام، وفتح له لاحقًا باب الظهور في إعلانات لمطاعم ومحال حلويات.



