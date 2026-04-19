مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

أولمبيك آسفي

- -
21:00

اتحاد العاصمة

الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
15:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:30

أرسنال

جميع المباريات

"يحملونه المسؤولية".. مصدر يكشف كواليس غضب الخطيب من مجلس الأهلي

كتب : مصراوي

01:37 م 19/04/2026 تعديل في 01:39 م

محمود الخطيب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الساعات الماضية، أنباء عن وجود خلاف بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وبعض الأعضاء بالمجلس.

وكان الإعلامي هاني حتحوت، قد أكد عبر قناة "مودرن سبورت"، مساء أمس السبت، عن وجود توتر بين محمود الخطيب وعدد من أعضاء المجلس، ما ترتب عليه انقطاعه عن الإجتماعات الأخيرة.. للتفاصيل اضغط هنا

كواليس غضب الخطيب من مجلس الإدارة

أوضح مصدر مطلع بالأهلي في تصريحات لمصراوي، أن هناك حالة استياء بالفعل لدى محمود الخطيب من بعض أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما ترتب عليه رفضه حضور الاجتماع الأخير".

وتابع: "الخطيب منزعج من فكرة تحميله مسؤولية إخفاق الفريق مؤخرًا، لذلك فضل الابتعاد في ظل تكليف سيد عبدالحفيظ وياسين منصور بإدارة ملف كرة القدم بالنادي".

وأشار المصدر: "الخطيب غير راضٍ عن فكرة عدم الدفاع عنه من بعض أفراد مجلس الإدارة بعد الاتهامات التي طالته مؤخرًا".

الأهلي محمود الخطيب الدوري المصري

أحدث الموضوعات

الاستئناف تخفف عقوبة "شاكر محظور" للحبس سنة بدلًا من سنتين بتهمة بث محتوى
حوادث وقضايا

الاستئناف تخفف عقوبة "شاكر محظور" للحبس سنة بدلًا من سنتين بتهمة بث محتوى
لأول مرة منذ 13 عامًا.. مصر و9 دول تُعلّق على اتفاق الميزانية الموحدة لليبيا
شئون عربية و دولية

لأول مرة منذ 13 عامًا.. مصر و9 دول تُعلّق على اتفاق الميزانية الموحدة لليبيا
"احتفظ بالسيولة".. نصائح نجيب ساويرس للمستثمرين: احذروا من زيادة مخاطر
اقتصاد

"احتفظ بالسيولة".. نصائح نجيب ساويرس للمستثمرين: احذروا من زيادة مخاطر
تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش.. تفاصيل
أخبار مصر

تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش.. تفاصيل
النيران حاصرت صالة الجيم.. حريق داخل دار مسنين في الإسماعيلية
أخبار المحافظات

النيران حاصرت صالة الجيم.. حريق داخل دار مسنين في الإسماعيلية

أخبار

المزيد

