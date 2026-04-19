شهدت الساعات الماضية، أنباء عن وجود خلاف بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وبعض الأعضاء بالمجلس.

وكان الإعلامي هاني حتحوت، قد أكد عبر قناة "مودرن سبورت"، مساء أمس السبت، عن وجود توتر بين محمود الخطيب وعدد من أعضاء المجلس، ما ترتب عليه انقطاعه عن الاجتماعات الأخيرة.

كواليس غضب الخطيب من مجلس الإدارة

أوضح مصدر مطلع بالأهلي في تصريحات لمصراوي، أن هناك حالة استياء بالفعل لدى محمود الخطيب من بعض أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما ترتب عليه رفضه حضور الاجتماع الأخير".

وتابع: "الخطيب منزعج من فكرة تحميله مسؤولية إخفاق الفريق مؤخرًا، لذلك فضل الابتعاد في ظل تكليف سيد عبدالحفيظ وياسين منصور بإدارة ملف كرة القدم بالنادي".

وأشار المصدر: "الخطيب غير راضٍ عن فكرة عدم الدفاع عنه من بعض أفراد مجلس الإدارة بعد الاتهامات التي طالته مؤخرًا".

