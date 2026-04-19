قررت جهات التحقيق بالإسكندرية، حبس المدعو "ع. ال. ن" (47 عامًا)، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل مسن قعيد داخل مسكنه بمنطقة القباري وسرقة محتويات منزله لعدة أسابيع.

التحريات تكشف تفاصيل الجريمة

وكشفت التحريات الأمنية وأقوال المتهم عن تفاصيل الجريمة؛ حيث تبيّن أن المتهم كان يتردد على المجني عليه "فضل" (70 عامًا) لخدمته لكونه قعيدًا عقب بتر أحد أطرافه.

وأقر المتهم بتسديد ضربةً قويةً بكوعه لصدر المجني عليه خلال شهر رمضان الماضي أودت بحياته فوريًا، ثم قام بحمل الجثمان ووضعه أسفل السرير لإخفاء معالم جريمته.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم لم يكتفِ بالقتل، بل ظل يتردد على الشقة طوال أسابيع التغيب لسرقة محتوياتها والتربح من بيع بعض متعلقات المجني عليه، مستغلاً بقاء الجثمان مخفيًا داخل الغرفة.

تعود بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ بنجدة حول انبعاث رائحةً كريهةً من داخل مسكن كائن بشارع الزرافة في منطقة القباري.

وبالانتقال والمعاينة، تم العثور على جثمان المجني عليه في حالة تحلل رمي داخل مسكنه عقب بلاغ حول تغيبه لعدة أسابيع.

الإجراءات القانونية

تحرر محضرًا رسميًا بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم بالحبس مع تكليف الطب الشرعي بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وتوقيتها، وطلب تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

