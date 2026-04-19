بدأت السلطات الباكستانية بتشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة إسلام آباد، استعدادًا لجولة ثانية محتملة من محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

ونشرت السلطات، يوم الأحد، قوات عند نقاط تفتيش على الطرق، وأغلقت المواقع السياحية، وأمرت الفنادق الكبرى بإلغاء الحجوزات وإبقاء مرافقها جاهزة لاستقبال الوفود.

وبدت شوارع إسلام آباد شبه خالية، حيث فضّل السكان البقاء في منازلهم لتجنب الإغلاقات التي شهدتها المدينة في وقت سابق من هذا الشهر خلال الجولة الأولى من المحادثات.

ورغم عدم صدور إعلانات رسمية، قال مسؤولون باكستانيون إن الترتيبات لعقد محادثات خلال الأيام المقبلة قد اكتملت.

وقال مسؤول إقليمي مشارك في جهود الوساطة إن الوسطاء يضعون اللمسات الأخيرة على التحضيرات، مشيرًا إلى أن فرقًا أمنية أمريكية متقدمة موجودة بالفعل على الأرض، وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم نظرًا لحساسية التحضيرات.

وتقود باكستان جهود الوساطة لإنهاء الحرب. وقد زار قائد جيشها طهران الأسبوع الماضي، فيما التقى رئيس الوزراء شهباز شريف قادة إقليميين في السعودية وقطر وتركيا.