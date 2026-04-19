أصدر الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا بتكليف الإذاعي عبد الرحمن البسيوني، رئيس شبكة صوت العرب، بمنصب رئيس الإذاعة المصرية.

واستقبل رئيس الهيئة اليوم، الإذاعي الدكتور محمد لطفي، الرئيس السابق للإذاعة، والإذاعي عبد الرحمن البسيوني، رئيس الإذاعة الجديد.

وقال المسلماني: إن قيادات ماسبيرو تتسم بالرقي والتحضر، ونحن نعمل كفريق واحد مهما تغيرت المواقع.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: لقد نجح الدكتور محمد لطفي في تطوير الدراما الإذاعية، وسوف يواصل دوره من موقعه الجديد في تطوير الدراما الإذاعية وفي تطوير الإذاعة المصرية، كما أنه سيساعد في العديد من الملفات الموكلة إليه في إطار رؤية (عودة ماسبيرو).

وأضاف رئيس الوطنية للإعلام: الإذاعة المصرية تشهد نهضة حقيقية، ونسعي لاستمرار عملية التطوير لكل إذاعاتنا، وسيعمل رئيسا الإذاعة الحالي والسابق ورؤساء الشبكات وكافة العاملين بالإذاعة المصرية على إنجاز المرحلة الجديدة من التطوير والتحديث، واستكمال جهود الدراما الإذاعية؛ استعدادًا لمواسم جديدة أكثر قوة وحضورًا.