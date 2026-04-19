كشفت جلسة محاكمة عامل متهم بقتل زوجته داخل قرية 11 الحفير التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، عن تفاصيل صادمة حول الجريمة التي وقعت خلال أيام شهر العسل، وأثارت حالة من الجدل بسبب ملابساتها.

بداية الخلاف تتحول إلى جريمة

وأوضحت تحريات مباحث مركز شرطة الحامول، وفقًا لأوراق القضية رقم 20621 لسنة 2025 جنايات مركز الحامول، والمقيدة برقم 5212 لسنة 2025 كلي كفر الشيخ، أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين الزوجين داخل منزل الزوجية، بسبب رغبة المتهم في الحصول على الهاتف المحمول الخاص بزوجته، ورفضها الاستجابة لطلبه.

وتطورت المشادة إلى اعتداء بالضرب، بعدما صفعها على وجهها، ما دفعها إلى الصعود إلى الطابق العلوي داخل مسكنهما، هربًا من تصرفاته، إلا أن المتهم لحق بها لاستكمال النقاش، الذي تجدد بشكل أكثر حدة.

لحظة ارتكاب الجريمة

وخلال تصاعد الخلاف، اعتدى المتهم على زوجته مجددًا، قبل أن يتجه إلى بهو المنزل ويحضر سلاحًا أبيض "سكين"، ثم عاد إلى غرفتها وهو عاقد العزم على إنهاء حياتها، حيث وجه لها طعنة نافذة استقرت في الجانب الأيسر من صدرها، ما تسبب في إصابتها إصابة قاتلة.

محاولة تضليل وكشف الحقيقة

وبحسب التحريات، حاول المتهم إخفاء جريمته، حيث نزل مسرعًا إلى أسفل المنزل مدعيًا اكتشاف إصابة زوجته، واستغاث بالمارة لنجدتها، فاصطحبته سيدتان إلى داخل الشقة، قبل نقل المجني عليها إلى عيادة أحد الأطباء، معتقدين أنه لا علاقة له بالواقعة، إلا أن الطبيب، وبعد توقيع الكشف الطبي، أكد وفاة الزوجة متأثرة بإصابتها، ما دفعه لإبلاغ الشرطة على الفور.

اعتراف وإرشاد عن أداة الجريمة

وعقب وصول رجال المباحث إلى العيادة، جرى استجواب المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة، واصطحب القوات إلى مسكنه، حيث أرشد عن السكين المستخدم في الجريمة.

قرار الإحالة للمحاكمة

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "عبدالعزيز.أ.م.ض"، المقيم بقرية 11 الحفير، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، بعدما أسندت إليه تهمة القتل دون سبق إصرار أو ترصد، وذلك عن واقعة تعود إلى 12 نوفمبر 2025، ومن المقرر أن تواصل المحكمة نظر القضية، والاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة، تمهيدًا لإصدار حكمها وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.