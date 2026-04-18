شهد طريق تنيدة منفلوط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، حادث انقلاب تريلا محملة بنحو 60 طنًا من البطاطس، ما تسبب في غلق جزء من الطريق وتعطل الحركة المرورية بشكل جزئي، وسط تحرك سريع من الأجهزة المعنية للتعامل مع الموقف وإعادة تسيير الحركة على الطريق.

تفاصيل البلاغ والتحرك السريع

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب التريلا على طريق تنيدة منفلوط، أثناء سيرها قادمة من إحدى الشركات الزراعية الكبرى.

وبحسب البلاغ، تناثرت حمولة البطاطس على الأسفلت، ما أدى إلى غلق جزء من الطريق، ودفع الجهات المختصة إلى التحرك الفوري لاحتواء آثار الحادث.

الحماية المدنية ترفع آثار الحادث

وعلى الفور، دفعت الأجهزة المختصة بسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث بدأت فرق التدخل في رفع حمولة البطاطس من نهر الطريق والعمل على تيسير الحركة المرورية.

ويأتي تدخل الحماية المدنية في إطار سرعة التعامل مع حوادث الطرق، خاصة على طريق تنيدة منفلوط الذي يعد من المحاور الحيوية داخل الوادي الجديد.

محضر بالواقعة وتحقيقات النيابة

وحررت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة، قبل إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات حادث انقلاب التريلا وأسبابه.

ويجري في الوقت نفسه استكمال إزالة آثار الحادث من الطريق لضمان عودة الحركة بصورة طبيعية وآمنة أمام المارة والسائقين.