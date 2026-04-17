إعلان

وقف الإجازات ونشر المعدات.. خطة عاجلة لمواجهة الطقس السيئ بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

09:27 م 17/04/2026

استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق، وخفض مناسيب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الجمعة، رفع درجة الاستعداد والطوارئ بكافة قطاعاتها، تزامنًا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على المحافظة.

نشر السيارات والمعدات

دفعت الشركة بعدد من سيارات شفط وبدالات ومعدات رفع المياه في مختلف أنحاء المحافظة، بدءًا من اليوم، مع انتشار فرق العمل ميدانيًا في المناطق الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار.

وقف الإجازات ورفع حالة الطوارئ

وقررت الشركة وقف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين بقطاعات الطوارئ والتشغيل، مع استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق، وخفض مناسيب البيارات، إلى جانب المتابعة المستمرة لمناسيب المصارف على مدار الساعة لضمان جاهزية الشبكات لاستيعاب مياه الأمطار.

التعامل الفوري مع البلاغات

وقال المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن فرق الطوارئ منتشرة على مدار 24 ساعة، مع تواجد القيادات المعنية ميدانيًا لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه أو بلاغات المواطنين.
وأشار رئيس شركة الصرف الصحي إلى أن الشركة خصصت الخط الساخن 175 لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة، مؤكدًا سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ في مختلف مناطق المحافظة.

مناشدة للمواطنين

وناشدت الشركة المواطنين توخي الحذر خلال فترات سقوط الأمطار، وتجنب إلقاء المخلفات في الشوارع أو داخل شنايش الأمطار، لما تسببه من انسداد الشبكات وتعطيل كفاءة تصريف المياه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة الصرف الصحي هيئة الأرصاد الطقس الأحوال الجوية الأمطار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جولة ملكية في الإسكندرية.. أحمد فؤاد الثاني يزور قلعة قايتباي برفقة أسرته
أخبار المحافظات

جولة ملكية في الإسكندرية.. أحمد فؤاد الثاني يزور قلعة قايتباي برفقة أسرته
"رفقة ممدوح عباس".. حسن شحاتة يدعم نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد في كأس
رياضة محلية

"رفقة ممدوح عباس".. حسن شحاتة يدعم نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد في كأس
د. محمود محيي الدين: نفتقد المحليات.. وفيه بعض الوزارات "بتخاف" من اللامركزية
أخبار مصر

د. محمود محيي الدين: نفتقد المحليات.. وفيه بعض الوزارات "بتخاف" من اللامركزية
تحرك فوري من حي المعادي لاحتواء هبوط أرضي بشارع حسنين دسوقي -(صور)
أخبار مصر

تحرك فوري من حي المعادي لاحتواء هبوط أرضي بشارع حسنين دسوقي -(صور)
انخفاض 7 درجات.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية
أخبار مصر

انخفاض 7 درجات.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان