قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتوقع أن تجتمع الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وأضاف ترامب، في تصريحات لقناة 12 الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن الإيرانيين يريدون الاجتماع ويريدون إبرام صفقة، مرجحا أن يتم عقد اجتماع خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال يوم أو يومين.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الحصار البحري المفروض على إيران يساعد في التوصل إلى اتفاق، ولن يتم رفعه حتى يتم التوصل إلى اتفاق.

ترامب عن الاتفاق مع إيران: هذه الصفقة جيدة لإسرائيل

وأوضح ترامب، أن أهم ما يميز هذه الصفقة أنها ستجعل إسرائيل أكثر أمانًا، مضيفًا "هذه الصفقة جيدة لإسرائيل".

ترامب: يجب على إسرائيل أن تتوقف عن الهجمات في لبنان

وأكد ترامب ضرورة توقف إسرائيل عن الهجمات في لبنان، قائلًا: "يجب على إسرائيل أن تتوقف، لا يمكنهم الاستمرار في تفجير المباني، لن أسمح بذلك".



