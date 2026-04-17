أدى الملك أحمد فؤاد الثاني، ملك مصر والسودان السابق، صلاة الجمعة اليوم بمسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية، برفقة عدد من أفراد أسرته وذويه، وسط استقبال رسمي وحضور قيادات مديرية الأوقاف والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

استقبال رسمي وتنسيق مشترك

وكان في استقبال الملك أحمد فؤاد الثاني وفد رسمي ضم فضيلة الشيخ محمد سعد العش، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، واللواء أحمد حبيب، سكرتير عام محافظة الإسكندرية. كما حضر الاستقبال فضيلة الشيخ وسام علي كاسب، مدير شؤون الإدارات، وفضيلة الشيخ علي البنا، مدير إدارة أوقاف وسط.

خطبة الجمعة

وجاءت خطبة الجمعة بعنوان «سعة رحمة الله باب الأمل وسبيل النجاة»، وألقاها فضيلة الشيخ أحمد عبد العظيم عمارة، حيث تناول خلالها سعة رحمة الله تعالى وفتح باب التوبة أمام العباد، داعيًا إلى التمسك بالأمل وعدم اليأس، وذلك وسط أجواء إيمانية هادئة سادت المسجد.

بيان مديرية الأوقاف

وعقب انتهاء الصلاة، أكدت مديرية أوقاف الإسكندرية في بيان صحفي استمرار جهودها الدعوية والتوعوية من خلال تنظيم الشعائر والأنشطة الدينية بمساجد المحافظة، بما يُسهم في نشر صحيح الدين وترسيخ القيم الأخلاقية وتعزيز الوعي الديني المستنير لدى كافة المواطنين.