إعلان

محافظ الدقهلية: تحصين 150 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

كتب : رامي محمود

02:49 م 17/04/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    تحصين 150 ألف و294 رأس ماشية في الدقهلية (4)
  • عرض 4 صورة
    تحصين 150 ألف و294 رأس ماشية في الدقهلية (2)
  • عرض 4 صورة
    تحصين 150 ألف و294 رأس ماشية في الدقهلية (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن نجاح الحملة القومية للتحصين في الوصول إلى أكثر من 150 ألف رأس ماشية بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك منذ انطلاق أعمالها في 28 مارس الماضي، للوقاية من مرضي "الجلد العقدي" و"جدري الأغنام".

وأوضح المحافظ أن الحملة تتم بالتنسيق الكامل مع وزارة الزراعة بقيادة الدكتور علاء فاروق، والهيئة العامة للخدمات البيطرية برئاسة الدكتور حامد الأقنص، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي لفرق التحصين الميدانية لضمان نجاح مهامها.

حماية الأمن الغذائي

وأكد مرزوق أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، والحفاظ على الأمن الغذائي وصحة وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أن سلامة القطيع القومي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد القومي.

استمرار الحملة حتى تحقيق المستهدف

من جانبه، صرح الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، بأن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم بلغ 150 ألفاً و294 رأساً، مؤكداً أن الفرق البيطرية مستمرة في عملها الميداني للوصول إلى كافة المستهدفات من تعداد الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأضاف السباعي أن المديرية تتبع خطة محكمة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان تغطية كافة البؤر والقرى، بما يضمن عدم انتشار أي أمراض وبائية وتوفير الحماية اللازمة لاستثمارات المربين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحصين الابقار الطب البيطري اللواء طارق مرزوق الثروة الحيوانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رفض وفد فلسطيني.. قرار مفاجئ يهز اجتماع الفيفا في كندا قبل كأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

رفض وفد فلسطيني.. قرار مفاجئ يهز اجتماع الفيفا في كندا قبل كأس العالم 2026
بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة
حوادث وقضايا

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة
بإطلالة صيفية.. أحدث ظهور لـ مي عزالدين والجمهور يغازلها -صور
زووم

بإطلالة صيفية.. أحدث ظهور لـ مي عزالدين والجمهور يغازلها -صور
"رفقة ممدوح عباس".. حسن شحاتة يدعم نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد في كأس
رياضة محلية

"رفقة ممدوح عباس".. حسن شحاتة يدعم نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد في كأس
ياسمين عبدالعزيز تبرز إطلالتها بزفاف ابنة السعدي..وتعلق: "عاصفة شيماء وصلت"-
زووم

ياسمين عبدالعزيز تبرز إطلالتها بزفاف ابنة السعدي..وتعلق: "عاصفة شيماء وصلت"-

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان