أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن نجاح الحملة القومية للتحصين في الوصول إلى أكثر من 150 ألف رأس ماشية بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك منذ انطلاق أعمالها في 28 مارس الماضي، للوقاية من مرضي "الجلد العقدي" و"جدري الأغنام".

وأوضح المحافظ أن الحملة تتم بالتنسيق الكامل مع وزارة الزراعة بقيادة الدكتور علاء فاروق، والهيئة العامة للخدمات البيطرية برئاسة الدكتور حامد الأقنص، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي لفرق التحصين الميدانية لضمان نجاح مهامها.

حماية الأمن الغذائي

وأكد مرزوق أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، والحفاظ على الأمن الغذائي وصحة وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أن سلامة القطيع القومي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد القومي.

استمرار الحملة حتى تحقيق المستهدف

من جانبه، صرح الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، بأن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم بلغ 150 ألفاً و294 رأساً، مؤكداً أن الفرق البيطرية مستمرة في عملها الميداني للوصول إلى كافة المستهدفات من تعداد الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأضاف السباعي أن المديرية تتبع خطة محكمة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان تغطية كافة البؤر والقرى، بما يضمن عدم انتشار أي أمراض وبائية وتوفير الحماية اللازمة لاستثمارات المربين.