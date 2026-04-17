إعلان

لجنة حصر سيول جنوب سيناء تعلن تضرر أراضي 6 مزارعين بوادي سعال -صور

كتب : رضا السيد

02:37 م 17/04/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    لجنة حصر لتلفيات
  • عرض 4 صورة
    لقاء اللجنة مع المتضررين
  • عرض 4 صورة
    سيول أمس بوادي سعال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت اللجنة الميدانية التي شكلها اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، برئاسة اللواء إيهاب مكاوي، لحصر تلفيات وخسائر السيول التي تعرضت لها بعض الأودية التابعة لمدينة سانت كاترين أمس، أعمالها الميدانية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع آثار السيول.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، مثل الموارد المائية والري، ومديرية الزراعة، وقطاع الكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية الطرق، إلى جانب المسؤولين عن قرية سعال، بما يضمن حصرًا دقيقًا وشاملًا لكافة الأضرار على أرض الواقع.

وأكدت محافظة جنوب سيناء في بيان اليوم الجمعة، أن اللجنة باشرت أعمالها ميدانيًا بالمرور على المناطق المتضررة، وأسفرت النتائج الأولية عن تضرر أراضٍ زراعية مملوكة لعدد 6 مواطنين بالتجمع التنموي بوادي سعال، من إجمالي 79 مواطنًا، بواقع 4 قطع أراضٍ منزرعة، وقطعتين ممهدتين وجاهزتين للزراعة، ولا توجد خسائر في الأرواح، مشيرة إلى أن اللجنة لا تزال تواصل أعمال الحصر لاستكمال تقييم حجم الخسائر بشكل دقيق.

عقد لقاءات دورية مع المتضررين

وشدد المحافظ على رئيس مدينة سانت كاترين بضرورة التواجد الميداني المستمر، والتواصل المباشر مع المواطنين، خاصة المتضررين، وعقد لقاءات دورية للاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها بشكل فوري، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم واحتواء تداعيات الأزمة.

وأوضح أن المحافظة تقوم بالمتابعة اللحظية، وتحرص على سرعة التعامل مع تداعيات الأحوال الجوية غير المستقرة، بما يحقق سلامة المواطنين ويحد من حجم الخسائر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب سيناء سيول وادي سعال لجنة ميدانية أراضي زراعية محافظ جنوب سيناء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد حديث ترامب عن "الغبار النووي".. ما الحقيقة العلمية وراء هذا المصطلح؟
إحداها مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري