بحث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مع السيد توماس كزاكوس الأمين العام لـ غرفة الملاحة الدولية، سبل تعزيز التعاون المشترك في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة وتأثيرها على استدامة سلاسل الإمداد العالمية، وذلك خلال لقاء عُقد بمارينا قناة السويس لليخوت بمحافظة الإسماعيلية.

تعزيز التعاون في مواجهة التحديات العالمية

أكد الفريق أسامة ربيع اعتزازه بالعلاقات الممتدة مع غرفة الملاحة الدولية، مشددًا على أهمية تفعيل التواصل المباشر مع مختلف أطراف المجتمع الملاحي لمواجهة التحديات الراهنة، خاصة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب.

وأوضح أن هذه التحديات أثرت سلبًا على معدلات الملاحة بالقناة مقارنة بعام 2023، إلا أن الهيئة حرصت على دعم عملائها من خلال تثبيت رسوم العبور وتبني سياسات تسويقية مرنة تتواكب مع متغيرات السوق العالمية.

سياسات مرنة وخدمات متطورة لدعم العملاء

أشار رئيس الهيئة إلى استمرار قناة السويس في تقديم خدماتها الملاحية والبحرية على مدار الساعة دون توقف، مع تطوير حزمة خدمات جديدة تشمل الإسعاف البحري، والإنقاذ البحري، وتبديل الأطقم، وإزالة المخلفات من السفن العابرة.

كما أكد جاهزية القناة لتقديم خدمات لوجيستية متكاملة بكفاءة عالية، مدعومة بمشروعات تطوير المجرى الملاحي، خاصة مشروع تطوير القطاع الجنوبي، إلى جانب تحديث الأسطول البحري بقاطرات إنقاذ ومعاونة متطورة.

غرفة الملاحة الدولية: القناة الخيار الأمثل عالميًا

من جانبه، أكد توماس كزاكوس أن قناة السويس تظل الوجهة الملاحية المثلى لحركة التجارة بين الشرق والغرب، نظرًا لكونها الممر الأسرع والأقصر والأكثر أمانًا واستدامة مقارنة بالبدائل الأخرى.

وأشار إلى حرص الغرفة على نقل رسائل طمأنة لشركات الشحن العالمية بأن القناة آمنة وتعمل بكفاءة، معربًا عن ثقته في عودة الخطوط الملاحية الكبرى فور استقرار الأوضاع في المنطقة.

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة

على هامش اللقاء، شهد الفريق أسامة ربيع مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة قناة السويس وغرفة الملاحة الدولية، بما يعزز التعاون القائم بين الجانبين.

وتتضمن المذكرة تفعيل تبادل المعلومات والخبرات، والترويج للخدمات البحرية واللوجيستية، ومتابعة مشروعات تطوير المجرى الملاحي، إلى جانب دعم الأمن الملاحي والالتزام بالمعايير البيئية العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية.

كما شملت الزيارة تفقد محاكيات التدريب بأكاديمية التدريب البحري، وزيارة متحف قناة السويس للاطلاع على أبرز مقتنياته التاريخية.