أجرت محافظة الوادي الجديد القرعة العلنية لتخصيص أراضٍ زراعية ضمن مشروع آبار الشباب بقرية تنيدة، في إطار دعم شباب الوادي وتمكينهم من الاستفادة من الفرص التنموية المتاحة داخل القرى.

وقالت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن القرعة جرت وفق الضوابط والقواعد المنظمة، تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بالتوسع في إتاحة تقسيمات الأراضي الزراعية والسكنية للمواطنين، وتعزيز جهود التوطين والتنمية المستدامة.

اختيار 120 مستفيدًا

وأسفرت القرعة عن اختيار 120 مستفيدًا من إجمالي 290 متقدمًا مستوفيًا للشروط، بواقع 5 أفدنة لكل مستفيد، ضمن نطاق 3 آبار بقرية تنيدة.

وأكدت المحافظ أن إجراءات القرعة العلنية جرت وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، بما يضمن وصول أراضي الشباب إلى المستحقين من أبناء الوادي الجديد.

دعم شباب الوادي

وتستهدف محافظة الوادي الجديد من خلال تخصيص الأراضي الزراعية دعم شباب الوادي، وفتح مجالات عمل وإنتاج جديدة داخل قرية تنيدة، بما يساهم في توفير مصدر دخل مستقر للشباب، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر.

ويأتي تخصيص أراضي زراعية بقرية تنيدة ضمن توجه المحافظة نحو استثمار المقومات الزراعية المتاحة، والتوسع في المشروعات التي تخدم شباب الوادي وتدعم التنمية المستدامة في المناطق الريفية والنائية.

مجتمعات مخططة وخدمات أفضل

وعلى جانب آخر، أكدت محافظ الوادي الجديد أنها تسعى خلال الفترة المقبلة إلى الحد من البناء العشوائي، وتوفير مجتمعات عمرانية مخططة تتوافر بها الخدمات الأساسية، بما يخدم الأسر والشباب الراغبين في إقامة مساكن خاصة داخل قراهم.

وتعمل المحافظة بالتوازي على تنفيذ مشروعات البنية التحتية، ورفع كفاءة الطرق والمرافق العامة، بما يحقق رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في قرية تنيدة وباقي قرى الوادي الجديد.