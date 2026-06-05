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الأسمدة راحت لمين؟.. إحالة رئيس جمعية زراعية للنيابة في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

03:27 م 05/06/2026

محافظ المنوفية اللواء عمرو الغريب

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أحال اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، رئيس إحدى الجمعيات الزراعية بمركز قويسنا إلى النيابة العامة، عقب ثبوت مخالفات تتعلق بصرف أسمدة زراعية مدعمة لغير مستحقيها بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة.

مذكرة من مديرية الزراعة

جاء القرار بعد مذكرة عرضتها مديرية الزراعة بالمنوفية، كشفت وجود مخالفات في صرف الدعم الزراعي داخل إحدى الجمعيات التابعة لمركز قويسنا.

وأظهرت التحقيقات الأولية وجود تجاوزات في آلية صرف الأسمدة المدعمة وعدم الالتزام بالضوابط المحددة من الجهات المختصة.

صرف أسمدة لمتعدٍ على أرض زراعية

كشفت التحقيقات أن المختصين بالجمعية صرفوا كميات من الأسمدة الزراعية المدعمة لمواطن ثبت تعديه على أرض زراعية دون ترخيص على مساحة 1330 مترًا مربعًا بزمام إحدى قرى مركز قويسنا.

وأوضحت التحقيقات أن الواقعة تخالف قرارات رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الزراعة المنظمة لصرف الدعم الزراعي.

مخالفات في اتخاذ الإجراءات القانونية

رصدت التحقيقات كذلك عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه تجاه واقعة التعدي على الأرض الزراعية، رغم ثبوت المخالفة ووجود قرارات وتعليمات واضحة بشأن التعامل مع مثل هذه الحالات.

رسالة حاسمة ضد الفساد

أكد اللواء عمرو الغريب استمرار المحافظة في مواجهة أي صور للفساد أو التقصير داخل الجهاز الإداري، مشددًا على عدم التستر على أي مسؤول يخل بواجباته الوظيفية أو يضر بحقوق الدولة والمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الحفاظ على الأراضي الزراعية والدعم المخصص للمزارعين المستحقين يمثل أولوية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات تمس المال العام أو حقوق الأجيال القادمة.

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اللواء عمرو الغريب المنوفية قويسنا الأسمدة

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