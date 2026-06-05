نجحت وحدة مباحث مركز الشهداء في كشف غموض واقعة مقتل مزارع مسن داخل حظيرة الماشية الخاصة به بقرية نادر التابعة لمركز الشهداء، بعدما قادت التحريات إلى تورط جار المجني عليه وابن عم الجاني في ارتكاب الجريمة بدافع السرقة.

بلاغ بالعثور على الجثمان

بدأت الواقعة عقب تلقي مركز شرطة الشهداء بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان مزارع مسن داخل حظيرة المواشي الخاصة به بقرية نادر.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث كشفت المعاينة وجود جرح رضي بمنتصف رأس المجني عليه، كما تبين اختفاء فيزا كارت البريد الخاصة به ومبلغ مالي، بينما ظلت المواشي الموجودة بالحظيرة دون مساس.

فحص الكاميرات يقود للمتهمين

شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، واعتمدت التحريات على فحص كاميرات المراقبة وتتبع خطوط السير وجمع المعلومات من أهالي المنطقة.

وأسفرت الجهود عن تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهما جار المجني عليه ونجل عمومته.

اعترافات تفصيلية أمام المباحث

عقب ضبط المتهمين ومواجهتهما بالأدلة، اعترفا بارتكاب الجريمة.

وكشف المتهم الرئيسي أنه كان يمر بأزمة مالية بسبب تعثره في سداد قرض بقيمة 50 ألف جنيه، فخطط للاستيلاء على أموال المجني عليه وبطاقاته البنكية، واستعان بنجل عمومته لتنفيذ المخطط.

وأضافت التحريات أن المتهمين باغتا الضحية داخل الحظيرة واعتديا عليه بضربتين على الرأس باستخدام عصا خشبية موجودة بالمكان، ما أدى إلى وفاته في الحال.

سرقة الأموال ومحاولة السحب من الفيزا

استولى المتهمان على مبلغ 15 ألف جنيه وحقيبة تحتوي على بطاقات دفع إلكتروني، ثم فرا من موقع الجريمة.

وحاول المتهمان لاحقًا سحب مبالغ مالية من ماكينات الصراف الآلي باستخدام البطاقات المسروقة، إلا أن محاولاتهما لم تنجح.

ضبط المسروقات وأداة الجريمة

أرشد المتهمان عن مكان المسروقات، حيث ضبطت الأجهزة الأمنية المبلغ المالي المستولى عليه، و3 بطاقات فيزا كارت، إضافة إلى كارت الفلاح الخاص بالمجني عليه.

كما عثرت القوات على العصا الخشبية المستخدمة في ارتكاب الجريمة داخل أرض زراعية مجاورة، وتحفظت عليها ضمن أحراز القضية.

أخطرت الأجهزة الأمنية النيابة العامة بالواقعة، التي باشرت التحقيقات مع المتهمين، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف جميع تفاصيل الجريمة وملابساتها.

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