أطلق متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء فعاليات اليوم الأول من ورشة "رحلة الإبداع عبر الحضارة"، بمشاركة مجموعة من الأطفال، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفن.

مواصلة القيام بالدور المجتمعي

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن إدارة المتحف تحرص على مواصلة القيام بالدور المجتمعي للمتحف في إحياء المناسبات الثقافية العالمية من خلال أنشطة تعليمية تفاعلية، تسهم في تنمية الوعي الفني لدى النشء، وتعزيز ارتباطهم بالهوية الثقافية، وذلك في إطار نظري عملي يتناسب مع المرحلة العمرية.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أنه جرى إطلاق فعاليات اليوم الأول لورشة "رحلة الإبداع عبر الحضارة" تحت شعار "الفن عبر الحضارة"، والتي تهدف إلى ربط الأحداث بالتاريخ المصري القديم، تأكيدًا على أهمية الفن كوسيلة للتعبير الإنساني عبر العصور.

الفئة العمرية المشاركة

وأشار إلى أنه جرى تنظيم الورشة للفئة العمرية من 8 إلى 14 عامًا، وخاض خلالها الأطفال تجربة تفاعلية داخل قاعات العرض المتحفي تضمنت، استكشاف عدد من القطع الأثرية والتعرّف على عناصرها الفنية، وملاحظة الزخارف والرموز في الفن المصري القديم، بينما تضمن الجزء العملي إنتاج أعمال فنية مستوحاة من القطع الأثرية التي شاهدوها.

تفاعل الأطفال

وأكد أن الأنشطة التي قام بها الأطفال خلال الورشة عكست تفاعلًا كبيرًا من الأطفال، وأظهرت قدرتهم على الربط بين التراث الفني القديم والتعبير الإبداعي المعاصر، مما يسهم في ترسيخ المعلومات.

ولفت إلى أن الورشة أتاحت للأطفال رؤية الفن داخل قطعة أثرية يختارها كل طفل حسب اهتماماته الخاصة، ويركز فيها على الزخارف والرموز والأشكال، ثم يقوم بتحويلها إلى فن خاص به من خلال رؤيته الفنية الخاصة، في تجربة تجمع بين الاكتشاف والملاحظة، والتعبير الفني، مما يسهم في تنمية خيال الطفل، وربطه بالحضارة المصرية بطريقة ممتعة.