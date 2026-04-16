شهدت قرية العوينة التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، اندلاع حريق في مزارع النخيل، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي.

تحرك أمني سريع

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية إلى موقع الحادث.

تمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة الحريق والسيطرة عليه، بعدما التهم عددًا من أشجار النخيل ومساحات من الحشائش الجافة، وجارٍ حصر الخسائر.

منع امتداد الحريق

دفعت الأجهزة المختصة بعدد من سيارات الإطفاء الإضافية، لمنع امتداد النيران إلى حظائر الماشية وعنابر الدواجن والمزارع المجاورة.

إجراءات قانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.