إعلان

السيطرة على حريق في مزارع نخيل بقرية "العوينة" بالوادي الجديد -صور

كتب : محمد الباريسي

03:10 م 16/04/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حريق في مزارع نخيل
  • عرض 4 صورة
    حريق في مزارع نخيل
  • عرض 4 صورة
    حريق في مزارع نخيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت قرية العوينة التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، اندلاع حريق في مزارع النخيل، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي.

تحرك أمني سريع

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية إلى موقع الحادث.

تمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة الحريق والسيطرة عليه، بعدما التهم عددًا من أشجار النخيل ومساحات من الحشائش الجافة، وجارٍ حصر الخسائر.

منع امتداد الحريق

دفعت الأجهزة المختصة بعدد من سيارات الإطفاء الإضافية، لمنع امتداد النيران إلى حظائر الماشية وعنابر الدواجن والمزارع المجاورة.

إجراءات قانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

حريق الوادي مزارع النخيل الحماية المدنية مركز الداخلة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تقلبات جوية مفاجئة بجنوب سيناء.. أمطار في النبي صالح وسيول في وادي الفرنجة
أخبار المحافظات

تقلبات جوية مفاجئة بجنوب سيناء.. أمطار في النبي صالح وسيول في وادي الفرنجة
نتائج إيجابية لفحوصات المخدرات لبوراك دينيز وسيرا بيرينتش تثير الجدل
زووم

نتائج إيجابية لفحوصات المخدرات لبوراك دينيز وسيرا بيرينتش تثير الجدل
هل الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ممنوع؟.. علي جمعة يوضح
أخبار

هل الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ممنوع؟.. علي جمعة يوضح
استغاثة خالتها وغضبة شيخ الأزهر.. القصة الكاملة لواقعة خطف رضيعة مستشفى
حوادث وقضايا

استغاثة خالتها وغضبة شيخ الأزهر.. القصة الكاملة لواقعة خطف رضيعة مستشفى
سيناريوهان.. هل يواصل الدولار الهبوط مقابل الجنيه؟
أخبار البنوك

سيناريوهان.. هل يواصل الدولار الهبوط مقابل الجنيه؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين