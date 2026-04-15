محافظ القليوبية يسلم أول دفعة من عقود تقنين أراضي الدولة.. تفاصيل تطبيق القانون 168

كتب : أسامة علاء الدين

09:15 م 15/04/2026
شهد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، مراسم تسليم أول دفعة من عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين، بحضور المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بملف الأملاك.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة وتطبيق أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، بما يحقق الاستقرار القانوني ويحفظ حقوق الدولة.

إنهاء الإجراءات وفقًا للقانون

وأكد المحافظ أن تسليم العقود يأتي تتويجًا لجهود المحافظة في فحص الطلبات المقدمة وإنهاء الإجراءات وفقًا للقانون، مشددًا على استمرار العمل للانتهاء من باقي الملفات في أسرع وقت ممكن، مع تيسير الإجراءات على المواطنين الجادين.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقها في أراضيها ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، من خلال تقديم أوجه الدعم وتبسيط الإجراءات بما يضمن تقنين الأوضاع بشكل قانوني ومنظم.

سرعة استكمال الملفات

ووجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية بسرعة استكمال باقي الإجراءات للمتقدمين الجادين، والتواصل المستمر مع المواطنين لتذليل أي معوقات قد تواجههم خلال مراحل التقنين.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها وفرض سيادة القانون وتحقيق الاستقرار المجتمعي، بما ينعكس إيجابًا على جهود التنمية بالمحافظة.

